La derrota ante Alejandro Tabilo (32° ranking ATP) inquietó al serbio Novak Djokovic (1°). Tras caer en dos sets ante el chileno, Nole aludió al botellazo recibido el pasado viernes respecto a su desempeño.

Al ser consultado si aquel incidente tuvo que ver con el resultado, el número uno del mundo afirmó que “no lo sé, para ser honesto. Tengo que comprobar eso. Pero el entrenamiento de ayer fue diferente. Ayer todo iba a ser más fácil, no sentí ningún tipo de dolor por ese golpe, pero sí me sentí distinto”.

“Hoy estuve bajo mucho estrés. Me sentí extraño, no en términos de dolor, pero sí en mi equilibrio en la cancha. Simplemente no tuve coordinación, fui un jugador completamente diferente al de hace dos noches”, agregó.

“Tengo que hacerme chequeos médicos y ver qué pasa”, sentenció.