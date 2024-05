Comparte

El tenista español Rafael Nadal alertó a todos con su declaración sobre su presencia en Roland Garros, el cual podría ser el último de su carrera. Es que el manacorí aseguró que si no se encuentra capacitado no participará del torneo.

“No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente”, explicó Nadal en France 2, canal de la televisión pública de Francia.

En la misma línea, Rafael Nadal contó que el torneo que se disputa en arcilla tiene “unas emociones y una historia” que haría “más dura a nivel personal jugarlo sin poder competir”.

“Me refiero a salir a jugar el torneo pensando que no puedo estar al máximo, al cien por cien. Si estando al máximo no es suficiente ni siquiera para ganar un partido, habrá que aceptarlo. Pero no me veo entrar en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción”, insistió Nadal.

Aunque Rafael Nadal explicó que “si hay un 0,01 por ciento de opciones, las quiero explorar, lo voy a intentar. Si hay cero por ciento, entonces prefiero quedarme con otro recuerdo del torneo”.