El goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, participó de la conferencia de prensa de capitanes junto a Marcelo Díaz, en la previa del Clásico Universitario 198 que se disputará este sábado en el Estadio Nacional. El Toro se mostró optimista de cara al partido ante la U y resaltó el trabajo que los Cruzados vienen realizando de la mano del técnico Tiago Nunes.

“Nosotros venimos en crecimiento. Hemos cambiado el cuerpo técnico, varias cosas del juego, por lo cual nos falta mucho mejorar, pero venimos consiguiendo resultados, que es importante, nos da confianza y seguridad. Entonces, yo creo que para nosotros enfrentar un clásico en este momento es bueno“, resaltó Zampedri.

La mano de Tiago Nunes

“Tiago trajo una forma nueva. Tácticamente hemos cambiado. Los entrenamientos son un poco diferentes a otros entrenadores, en este caso a nosotros nos sirvió mucho. Estamos en un momento de construcción, donde nos está faltando cerrar los partidos, un poco de tranquilidad con eso. Venimos por buen camino, estamos muy contentos por lo logrado hasta el día de hoy, pero creemos que todavía nos falta crecer mucho todavía para aspirar al título, que es lo que queremos”, añadió.

Sobre su vuelta al gol desde la llegada del técnico brasilero, Zampedri destacó el trabajo colectivo por sobre sus logros personales en el club y aseguró que “los goles son consecuencia de lo que vamos logrando construyendo día a día. No me enfoco en eso, me enfoco en que el equipo funcione, que gane primero. Después los goles van a llegar solos, como llegaron hasta el día de hoy. Siempre es lindo hacer goles, a todos nos gusta, pero como dije antes, es una consecuencia del juego”.

“Nos enfocamos mucho en eso, en construir y en ir partido a partido para conseguir los tres puntos, que es lo más importante hoy en día, la institución. Lo personal está muy lejos de lo que hoy es una institución, lograr cosas en conjunto es lo primordial y lo otro va a llegar solo“, agregó.

Zampedri abordó el ánimo actual al interior del plantel y sostuvo que “el camarín está bien. Venimos creciendo y eso motiva mucho, entonces, estamos con muchas ganas de que llegue el sábado. La motivación de jugar un clásico es muy alta, por más que la U hoy se encuentre primero en la tabla o se encuentre en otro lugar, siempre los clásicos son muy motivantes, muy lindos y tienen ese sabor distinto a los demás”.

Recuperación de las bajas

“Enfrentar esta clase de partidos se da pocas veces y a veces cuesta entenderlo, podemos estar, otras veces no, pero al que le toque, debe tratar de disfrutarlo y tomarlo con mucha responsabilidad. Espero que se nos de y que nos podamos llevar los tres puntos en una cancha muy difícil“, consignó el goleador cruzado.

Al ser consultado sobre el rendimiento del joven portero de la UC, Tomás Gillier, el capitán de la UC señaló que “tratamos de acompañar a los chicos del club, guiarlos, enseñarles, y después está en ellos también, en la toma de decisiones. Tomás es un chico muy joven, no le costó la toma de decisiones, para nosotros es un punto muy importante, está jugando muy bien y viene de dos o tres años en el plantel, donde se entrena bien, estuvo esperando este momento y lo está aprovechando muy bien. Estamos muy contentos con Tomás, viene con puntos muy altos y estamos muy contentos por él, va a enfrentar su primer clásico por lo que debemos darle toda la confianza”.

Por último, al ser consultado por la recuperación de Agustín Farías y Guillermo Soto, Zampedri detalló que “están los dos entrenando con el plantel, normal. Están recuperados, con muchas ganas, ¿quién no va a querer estar en un clásico? son los partidos más lindos del año, se prepararon para este partido, están llegando bien, pero es el técnico el que decide, nosotros entrenamos de gran forma esta semana, venimos de buenas semanas, en alza, así es que estamos esperando con muchas ganas el partido del sábado”.

“Creo que va a ser un gran partido, un lindo clásico, los dos equipos vienen jugando muy bien y espero que salga un lindo partido, que lo disfrute mucho la gente y lo disfrutemos todos”, sentenció.