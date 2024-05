Comparte

Universidad de Chile cayó en el Clásico Universitario ante Universidad Católica (1-2). Pese a que es una dura derrota en lo anímico en los azules, que venían invictos, lo que llamó la atención fue la reacción de Gustavo Álvarez tras el partido, quien expresó su molestia por el cambio de última hora de Ignacio Tapia por lesión.

Es que el defensor era el titular para el partido ante la UC, pero se resintió de un problema físico en el calentamiento y tuvo que ser sustituido al inicio del partido por David Retamal.

Álvarez, en la entrevista post partido con TNT Sports, se refirió a este hecho y expresó su molestia. El DT expresó que esta situación “me cambió, tenemos que ser más cuidadoso con eso puertas adentro”.

“Tapia arrastraba una molestia desde ayer que me enteré en el momento del partido, me sorprendió y me molestó”, reveló el argentino, que tras aquello destacó la actitud del equipo, pese a la derrota.

“El equipo hizo un buen partido, desde el inicio arrancamos muy bien, sostuvimos la presión todo el primer tiempo, hasta que Católica salió a jugar y empezar a dividir”, dijo Álvarez.

“Venía destacando el carácter del equipo, hoy no se vio en el resultado, pero sí en lo que mostró el equipo, me deja la misma tranquilidad de siempre”, sentenció.