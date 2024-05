Comparte

Universidad Católica dio el golpe en el Estadio Nacional y venció como visita al líder invicto Universidad de Chile. Uno de los que celebró con todo la victoria fue Nicolás Castillo, aunque no se contuvo e hizo vergonzosos gestos contra la barra de la U, además de lanzar mensajes en sus redes sociales.

Es que, en un principio, tras finalizar el partido, Castillo se dirigió a la barra de los azules agarrándose los genitales y haciendo gestos con sus manos. Una situación inaceptable que generó diversas reacciones en las redes sociales.

Pero eso no fue todo, ya que en las historias de Instagram publicó ese video con el mensaje: “Hoy y siempre me los paso por el pico”. Además, desafió por una posible sanción: “¿Cuántas fechas quieren? ¿Una, dos, tres? Ok. Gitanos”.

Tras aquello, el atacante subió otra publicación con imágenes de sus goles a la U y otra con Johnny Herrera, a las cuales les agregó emoticones haciendo más gestos obscenos.

Otra reacción lamentable de Nicolás Castillo, quien no deja de llamar la atención con sus particulares acciones en redes sociales.