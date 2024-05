Luego de finalizar su participación en la Premier League, Liverpool oficializó a su nuevo entrenador, quien llega a reemplazar a Jürgen Klopp, que este domingo dirigió por última vez al equipo.

Se trata de Arne Slot, entrenador neerlandés que estuvo las últimas tres temporadas al mando de Feyenoord de Países Bajos.

“Podemos anunciar que Arne Slot ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del club, asumiendo formalmente el cargo el 1 de junio de 2024”, confirmaron los Reds a través de sus redes sociales.

