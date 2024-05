Comparte

El tenista Alejandro Tabilo (25° del ranking ATP) está pasando por el mejor momento de su carrera: viene de ganar el Challenger de Aix-en-Provence para luego jugar su primera semifinal en un Masters 1.000, sobre la arcilla de Roma, y ambos torneos los disputó sin entrenador.

Resulta que desde su participación del Masters 1.000 de Madrid, el chileno no estuvo acompañado ni por Guillermo Gómez, ni por Ignacio Jojot, dos de sus colaboradores con los que más tiempo llevaba trabajando y durante este lunes, en su cuenta de Instagram, Tabilo les dio un último mensaje de despedida.

“Después de 7 años de trabajo junto a Guille (Gómez) y (Nacho) Jojot, decidimos separar nuestros caminos. Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo“, escribió la segunda raqueta nacional.

“Muchas gracias a ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis por enseñarme del trabajo, el esfuerzo y disfrutar del tenis. Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mi, gracias por eso”, agregó.

Por último, Tabilo quiso agradecer a sus técnicos “por ser parte de mi familia en Chile y siempre cuidarme, dejando de lado el tenis . Me llevo muchos aprendizajes de ustedes, y especialmente, creer en el proceso. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes y toda la academia”.