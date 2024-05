Comparte

Tras caer ante el alemán Alexander Zverev y despedirse en primera ronda de Roland Garros, el tenista español Rafael Nadal se refirió a su derrota y prefirió no asegurar que fue su última vez en la competencia que ganó en 14 oportunidades.

“Es difícil hablar porque no sé si será la última vez. Honestamente, no estoy al cien por cien seguro de ello”, dijo el ex número uno del mundo.

Sin embargo, Nadal reconoció que ha pasado “dos años muy duros”, por lo que “no sé si el cuerpo me dirá en dos meses que es bastante”.

“Fui competitivo, pero no lo suficiente contra un gran jugador como Zverev”, agregó.

Por último, al despedirse del público, Nadal señaló que “ojalá los vuelva a ver otro año, pero no lo sé”.