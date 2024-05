Comparte

El jugador de Ñublense, Bernardo Cerezo, explotó contra el arbitraje y apuntó contra el VAR tras recibir una fuerte infracción en el empate sin goles ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

En el minuto 80 del partido, el mediocampista disputó un balón con Matías Sepúlveda, pero el futbolista azul impactó en el rostro de su rival. El árbitro del encuentro le mostró tarjeta amarilla al ‘Tucu’, lo que provocó la molestia de Cerezo, quien se manifestó a través de sus redes sociales.

“Hay cosas que aun no entiendo en el arbitraje chileno, son un desastre. ¿Qué tiene que pasar, que me dejen inconsciente para revisar el VAR?”, dijo el volante chillanejo acompañado de una fotografía mostrando cómo le quedó el rostro tras la jugada.

“Estamos todos locos, gracias a Dios solo me cortaron la boca y en la nariz no hubo fractura. Pero esto es insólito, la verdad aún no lo entiendo”, añadió.

Por último, Cerezo agradeció a “todos los que me mandaron mensajes preguntando cómo estaba”.