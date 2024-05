Comparte

Fue una de las grandes promesas de Colombia en el continente europeo. Se lució en el Porto y el Inter de Milán y disputó el Mundial de Brasil 2014. Hablamos de Fredy Guarín, exvolante colombiano que tuvo una cruda confesión, ya alejado del fútbol.

Dueño de un talento sobresaliente y un remate único, Guarín vio frenado el franco ascenso de su carrera por sus constantes problemas con el alcohol. Una adicción que ahora reconoce abiertamente y que le ha hecho abrir los ojos respecto a sus verdaderos amigos en el mundo del fútbol.

“En las redes sociales me han inmortalizado en situaciones malas o extrañas porque el alcohol siempre ha sido el peor detonante de todo lo que me pasó”, comenzó contando en diálogo con la revista Semana.

En ese sentido, confesó: “Soy 100% alcohólico y lo admito. Soy un drogadicto en recuperación. Fui alcohólico durante mucho tiempo”

“Varios años cuando dejé Millonarios (en 2021) llegué al punto más bajo porque en esos años mi adicción se volvió muy grave, ya no trabajaba en los entrenamientos, había perdido la dignidad, la confianza de mis seres queridos y lo más importante. Lo más precioso que tengo son mis tres hijos. Perdí muchas cosas a nivel sentimental y amoroso”, agregó el colombiano, quien se encuentra en tratamiento para superar esta adicción.

Respecto a la recuperación, Guarín cuenta que fue clave la religión en su vida: “Llegó un punto en el que ya no podía seguir así. Tuve que pedir ayuda, ya la tuve, lo hice varias veces, pero siempre tuve una recaída. Tuve que rendirme y pedir ayuda a algunos profesionales con los que estoy trabajando para arreglar las cosas, para recuperar la confianza de mis hijos, mis familiares y mis amigos. solo lo hace. Esta vez, sin embargo, todo es diferente y es el momento definitivo. Ya toqué la puerta del diablo y no es lo mejor. Ya sé cuál camino no es y que el camino es Dios que me da fuerzas cada día y una vida sobria y saludable, para poder darles a mis hijos todo el amor que les tengo”.

Finalmente, el exfutbolista del Inter de Milán se refirió a quienes continuaron apoyándolo en este duro momento. “He perdido muchos amigos, pero otros se han quedado a mi lado. Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos, los que quieren verme sentir bien. Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Ospina, Cuadrado, Zanetti, Córdoba y otros que estaban allí en esos momentos oscuros. Otros, sin decir palabra, se fueron”, contó Guarín

“¿Quieres saber si estuve cerca de la muerte o de la prisión? Sí, la verdad es que en ese camino oscuro que estaba estuve cerca de la muerte porque no tenía respeto, yo no tenía límites, no tenía coraje y me dejé llevar cada día más hacia ese agujero”, cerró.