El Fútbol Club Barcelona sigue en proceso de reestructuración tras quedarse sin ningún título durante esta temporada y la destitución de Xavi Hernández. Es por eso que los culés anunciaron el fichaje de Hansi Flick (59 años) como su nuevo entrenador.

Flick, que se encontraba sin club tras su destitución de la Selección de Alemania luego de quedarse en la Fase de Grupo del Mundial de Qatar, firmó con el cuadro blaugrana un contrato hasta 2026 y llega como reemplazo de Xavi, quien dejó el cargo tras tres temporadas.

El DT alemán cuenta con una interesante experiencia, donde sin duda destacan su presencia como asistente técnico de la Selección alemana de Joachim Löw, que se coronó como campeona del mundo en 2014.

Además, su primera prueba de fuego como entrenador fue en el Bayern Múnich, club con el que consiguió un histórico sextete y con quienes alcanzó los ocho títulos, donde destaca la Champions League de 2020.

Ahora, Flick tendrá un importante desafío en el Barcelona, ya que deberá convivir con los problemas económicos del club, los cuales limitan la contratación de nuevos jugadores. ¿Podrá sacar la tarea adelante?

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35