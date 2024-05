Comparte

Los constantes reclamos de los tenistas en Roland Garros por el comportamiento del público obligaron a la organización a tomar una drástica medida de cara a la continuación del segundo Grand Slam de la temporada.

Resulta que los aficionados del tenis en el torneo se han caracterizado por sobrepasar los límites acostumbrados en las competencias, y eso ha incomodado a muchos deportistas. Entonces, los franceses decidieron que no se venderá más alcohol durante el desarrollo del certamen.

Dentro de las medidas que tomaron, anunciaron que expulsarán a quienes no cumplan con los límites de comportamiento durante los partidos. “El alcohol estaba autorizado en las tribunas, no en todas. Pero esto se ha terminado. Si no te comportas bien, si lanzas cosas a los jugadores, te vas. La seguridad es clave, no nos va a temblar la mano”, dijo Amelie Mauresmo, la directora del torneo.