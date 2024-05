Comparte

El volante de Huachipato Brayan Palmezano conversó con Deportes en Agricultura tras el triunfo ante Estudiantes por Copa Libertadores. El mediocampista analizó el alza del equipo tras la salida del técnico Javier Sanguinetti y las opciones que tienen de seguir avanzando en el certamen continental.

Cambios con el nuevo DT

“La verdad es que en todo el mundo pasa cuando sale un técnico hay un aire nuevo, los jugadores que no vienen sumando minutos empiezan todo de cero, con nuevas oportunidades. Creo que nunca es bueno la salida de una persona, sabemos que hay familias involucradas y todo el tema, pero a veces es necesario, esto se trata de resultados“, sostuvo.

“Cuando asumió Francisco (Troncoso), él fue claro con nosotros desde el primer día con una idea que quería plasmar, la verdad es que el primer partido fue a los dos días ante Audax Italiano, fue un partido muy malo de todo el equipo, no pudimos jugar bien, pero sabíamos que contra Everton teníamos una chance de que lo podíamos ganar”, añadió ante los micrófonos de Deportes en Agricultura.

“Los partidos del Campeonato en la era Javier algunos no merecimos perder. Ante Unión Española tuvimos más de 20 disparos y lo terminamos creo que empatando. Después hay otros partidos que merecimos más y no logramos ganar, pero al final son momentos y en la Copa Libertadores no juegas cada semana entonces, por ahí se ve que el rendimiento ha sido alto”, agregó.

“También nos ha tocado que han suspendido partidos de la Copa y ahora los estamos recuperando. creo que el equipo va en alza en su juego y eso es lo positivo, porque aunque no vamos tan bien en el torneo local, el equipo está vivo y tiene esas ganas de revertir lo que hicimos los primeros meses“, dijo el volante de Huachipato.

El sueño de la Copa Libertadores



Palmezano reconoció la diferencia a la hora de enfrentar los partidos internacionales y los del Campeonato Nacional y señaló que como equipo están mentalizados en demostrar un mejor nivel en el plano local gracias a la conformación del plantel: “El año pasado fue así y pudimos salir campeones disputando cada fecha como si fueran una final. Para este año, del plantel perdimos dos o tres jugadores, pero se potenció con una calidad de jugadores que en los últimos seis años, que me tocó estar en Huachipato, este fue el año que más fichajes hubo. Creo que tenemos plantel, a veces las cosas no se dan como uno piensa y los primeros tres, cuatro meses, fueron muy difíciles“.

Sobre el actual momento de Huachipato en la Copa Libertadores, Palmezan señaló que “como futbolista te puedo decir que lo que estamos viviendo es hermoso. El no tener nada que perder, y tener todo por ganar ahora es hermoso. Estamos viviendo nuestro momento, consientes de que tenemos que salir a la cancha a ganar ese partido, como salimos el otro día en Argentina, como salimos en Brasil. Hay que salir a ganar como si otro resultado no nos sirviera. Hay que salir a ganar en nuestra casa y con nuestra gente”.

Al analizar al próximo rival en el certamen continental señaló que “Gremio ahora es un equipo que tiene una plantilla de jugadores que son estrellas mundiales y nosotros como equipo trataremos de dar nuestro máximo nivel para ganar el partido“.