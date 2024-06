Comparte

Universidad de Chile logró finalizar la primera rueda del torneo con un triunfo agónico en su visita a Everton. Con la posibilidad de cerrar como líder, los azules ya comienzan a preparar los refuerzos de cara al segundo semestre.

En este sentido, uno de los nombres que ha comenzado a sonar en el CDA es el de Charles Aránguiz. Ante esto, Marcelo Díaz alzó la voz frente a los rumores: “Él es un ídolo de la casa y las puertas están más que abiertas para cuando quiera regresar”.

“Si me corresponde a mí hacer un llamado o mandar un mensaje, lo voy a hacer sin ningún problema. Es la persona con la que mejor me he entendido dentro de la cancha y lo considero un partner”, agregó el capitán azul.

El actual jugador de Inter de Porto Alegre está retomando minutos tras su esguince de tobillo, jugó 45 minutos frente a Cuiabá por el Brasileirao y 22′ contra Belgrano en Copa Sudamericana.