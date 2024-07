Comparte

Tomás Alarcón se refirió al penal que mandó a Colo-Colo a la promoción en 2021, cuando militaba en O’Higgins. El volante aseguró que le pidieron que errara el lanzamiento a propósito.

En entrevista con la revista Dieciséis, Alarcón indicó: “Fue súper incómodo, porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la Selección”.

“Uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, agregó el jugador de Cádiz.

Además, el ex O’Higgins reveló el momento que tuvo con Brayan Cortés antes de ejecutar el lanzamiento. “Se me acercó Brayan, porque en la selección siempre me quedaba con él a patear penales. Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía ‘tírate para ese lado, le voy a pegar allá'”, mencionó.

También desclasificó lo que el meta del Cacique le dijo previo al disparo: “Ese día el me dijo ‘acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él. Después lo comentábamos y nos reíamos”.

Colo-Colo jugó la promoción en aquel Campeonato Nacional 2020 que finalizó en 2021. En ese recordado encuentro, los Albos vencieron 1-0 a Universidad de Concepción con gol de Pablo Solari y mantuvo su categoría como único equipo que no ha descendido a la B.