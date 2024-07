Comparte

Un nuevo escándalo de racismo sacude al fútbol sudamericano. Una denuncia surgió en Colombia tras el duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Elvis Perlaza, defensor del equipo santafesino, fue víctima de racismo e insultos por parte del técnico paraguayo el conjunto bogotano, Gustavo Florentín, exentrenador de Huachipato.

Ante la prensa el colombiano señaló que “me dijo ‘hijo de puta, párate, negro marica’, y la verdad me enfadó mucho. Le dije que tenía que dar ejemplo y respetar. Eso realmente me sacó de quicio. Uno lo piensa para no perjudicar al grupo, pero quería pegarle”.

Los hechos ocurrieron en el segundo tiempo del triunfo de Santa Fe por 2-1 sobre Deportivo Pasto, en lo que fue el debut de Florentín en el fútbol colombiano. Al ser consultado por lo ocurrido, el DT señaló que “lo que sucede dentro del campo, termina ahí“.

Sin embargo, para Perlaza la situación “no se puede quedar en la cancha porque ¿quién es el que da el ejemplo aquí? Siempre termina uno perjudicado. Toca aguantarse y seguir, no hay otra”.

De momento, en Colombia esperan el informe arbitral para que, a través de sus comisiones, la Dimayor investigue lo ocurrido y aplique las sanciones correspondientes.