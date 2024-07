Comparte

El tenista Cristian Garín (104°) se refirió a su ausencia de los Juegos Olímpicos de París 2024. El chileno se quedó al margen de la cita planetaria por ranking.

En una entrevista con Clay, el tenista se sinceró al no poder participar en los JJ.OO: “Era un objetivo importante que tenía, no te voy a mentir. Estuve muy decepcionado y lo sigo estando. La he pasado muy mal porque quería estar sí o sí”.

“Así es el deporte. He tenido momentos difíciles con el físico y bajones de ánimo por no poder competir como quiero, y obviamente eso trae consecuencias, como no estar en París. Intento seguir adelante, seguir trabajando”, agregó.

El tenista recordó Tokio 2020, competencia a la cual se restó: “Siento que ahora que pasó el tiempo me arrepiento de no haber ido. Pero era un momento muy difícil, la gente que me conoce sabe que me costaba mucho viajar, todos los días tests de COVID… no me sentía bien”.

“Ahora me arrepiento de no haber ido, pero uno comete errores. El tenista tiene que tomar muchas decisiones y algunas salen mal. Me arrepiento, pero tampoco me jode tanto. Asumo las consecuencias y sigo adelante”, complementó.

Copa Davis

En cuanto a que el certamen se dispute en China, sin el propio país en el grupo, Garin fue categórico: “Un desastre. La verdad es que hace tiempo que siento que la Copa Davis perdió lo que era“.

“Las veces que hemos jugado en Chile jugamos con el estadio lleno y un ambiente increible. Ahí somos favoritos por ser tres locales, el estadio, la gente juega a nuestro favor. Siento que nunca voy a poder jugar el Grupo Mundial en mi país. Ahora nos ponen en China… He jugado miles de torneos en China y nunca hay nadie”, sentenció.