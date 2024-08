Comparte

Clemente Seguel consiguió un histórico diploma olímpico en París 2024. El chileno culminó su participación en el octavo lugar, y con ello, alcanzó el mejor resultado de Chile en la vela de los Juegos Olímpicos.

“Contento, más feliz que la cresta, satisfecho con el trabajo que venimos haciendo con el equipo. Y esto nos deja motivados para seguir. Esto no termina acá, hay otros objetivos deportivos y no nos podemos conformar con esto”, dijo el velerista nacional tras su logro en la cita olímpica.

“Hay que seguir enfocados en el paso a paso, en el proyecto que tenemos con el equipo. Disfrutar ahora, descansar y prepararnos para los futuros eventos”, agregó.

Por último, sobre su actuación, el nacional señaló que “es algo que hasta que no sucedió no lo podía imaginar. Estar en una final en nuestro deporte era un sueño para mí. Cuando llegué fue sorpresivo porque por primera vez en la historia que lo lográbamos. Hay que acostumbrarse a esa sensación. Contento y satisfecho porque nos hemos esforzado un montón con toda la gente que me está apoyando, hemos dejado cosas de lado, nos hemos sacrificado y pucha que hemos entrenado”.