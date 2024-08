Comparte

En semana de superclásico, Patricio Yáñez repasó lo que fue el anticipo de Colo-Colo a la U por el defensor hispano Jonathan Villagra. Para el ex jugador de ambas escuadras, es inentendible lo que ocurrió con las negociaciones del conjunto universitario, ya que deja en evidencia la poca voluntad que tuvieron a la hora de concretar a su nuevo refuerzo.

En Puntapié Inicial, Yáñez comparó que “Colo-Colo le pagó a Isla, que debe ser una cuestión importante y cara, pagó el pase de Correa, y la U no ha sido capaz de gastarse en un jugador de proyección, que le interesaba al técnico“.

“La inoperancia que tiene la U es increíble y quedan en evidencia porque es Colo-Colo quien se lo levanta. Si no se lesiona Saldivia, Colo-Colo no va por Villagra, porque estuvo en la negociación de Benegas, pero no quiso pagar tanto”, agregó el campeón de América con el Cacique.

“Pero ¿Cómo se queda dormida la Universidad de Chile con un jugador y se lo levanta Colo-Colo?“, se preguntó Yáñez.

Por último, ante los rumores de que Villagra sería hincha del Popular, Yáñez aseguró que “el chico es de la U, seguía a la U. Igual da lo mismo, puedes ser de Colo-Colo, Everton o la Católica, y juegas en cualquier club. Es un tema de lucas, eran más lucas para el jugador y más lucas para la Unión. Resulta que llega Colo-Colo y les arruina la fiesta“.