Comparte

El actual monarca del campeonato nacional de motocross, Sergio Villaronga, se impuso en la quinta fecha y estiró su ventaja en la tabla general. En la serie Mujeres Valentina Galaz puso fin al tranco perfecto de Ignacia Riveros y logró su primera victoria de la temporada.

Una verdadera fiesta del motocross se vivió en Calama con la quinta fecha del Chile MX. En una apasionante jornada, Sergio Villaronga se quedó con la victoria y logró aumentar su ventaja en la tabla, posicionándose como el gran candidato a levantar nuevamente el trofeo de campeón.

El actual monarca del Chile MX se instaló en el circuito Promotos Castillo con la convicción de poder repetir la actuación de la cuarta fecha. Y tras un trabajo sin errores, se llevó la victoria en ambas mangas, aprovechando un error de su principal rival, Matías Pavez.

Con esto, Chechín sumó el máximo de 50 puntos y llegó a 233 unidades en la general de la serie MX1 A, estirando a 23 unidades la distancia con “Bimbo” Pavez.

“Muy contento con el resultado. La pista estuvo muy buena, bastante técnica. El nivel de los pilotos estuvo muy alto, pero veníamos con el objetivo claro, así es que nos vamos muy satisfechos. Aprovecho de darle las gracias a RAB Racing, Promotos Castillo, AGM, Belray y Alpinestars. Ahora a entrenar duro para la siguiente fecha”, dijo el ganador de la fecha, quien además reconoció que en la primera manga aprovechó la caída de Pavez para quedarse con el triunfo.

Categoría mujeres WMX A

La sorpresa corrió por cuenta de Valentina Galaz, quien se impuso en la etapa disputada en la altura de Calama y puso fin al tranco perfecto que llevaba Ignacia Riveros con cuatro triunfos en igual cantidad de etapas.

Galaz logró así su primera victoria de la temporada luego de finalizar segunda en la primera manga y recuperar terreno en la segunda manga, donde aceleró a fondo y terminó en primer lugar, sumando 45 puntos. Su máxima rival, Ignacia Riveros, también sumó 45 puntos, pero a igualdad de puntaje prima la mejor posición de la manga final.

“Fue una buena fecha. Lideré casi toda la primera manga, pero me pasaron al final y en la segunda pudimos ganar, lo que me deja muy feliz. La pista me gustó mucho, me acomodé bien, a pesar de que la altura afecta y uno se cansa más rápido, pero de todas maneras logramos sacar adelante el objetivo”, señaló Valentina Galaz tras la competencia.

Con esto, la tabla en la serie femenina sigue dominada por Riveros, que mantuvo la misma diferencia con Galaz y se acerca a al título del Chile MX.

Tras la jornada, Patricio Cabrera, productor general del evento, comentó que “nos vamos muy felices desde Calama. Sabíamos que el circuito Promotos Castillo es uno de los mejores del país, de los más exigentes y eso se comprobó en cada de una de las categorías. Fue una linda jornada, que deja muy estrecha la lucha por el título cuando faltan todavía tres fechas”.

Chile MX 5ª Fecha 2024

Categoría MX1 A

Sergio Villaronga – 50 puntos Matías Gallardo – 38 puntos Matías Pavez – 38 puntos

Categoría WMX A

Valentina Galaz – 45 puntos Ignacia Riveros – 45 puntos Catalina Abarzúa – 40 puntos

Tabla de posiciones Chile MX

Categoría MX1 A

Sergio Villaronga – 233 puntos Matías Pavez – 210 puntos Diego Rojas – 180 puntos

Categoría WMX A