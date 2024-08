Comparte

El segundo paso de Felipe Gutiérrez por Universidad Católica no fue como él ni los hinchas cruzados hubieran querido. El Pipe terminó cortado por el técnico de la UC en esos momentos, Ariel Holan. El ex volante confesó que el argentino se molestó luego de una sugerencia futbolística que le habría realizado.

“Con Ariel (Holan) no congeniamos nunca. Cuando él llegó a Católica (mayo del 2022) yo tenía muchas expectativas porque me habían hablado muy bien de él. Matías Dituro dijo que era el mejor entrenador que él tuvo. Entonces, yo dije ‘con este tipo la vamos a romper’. Quería que Ariel me conociera, porque sentía que tenía un estilo de juego que le iba a gustar”, afirmó el ex volante en charla con el youtuber Cristián Donoso.

En ese sentido, Felipe Gutiérrez recordó que “un día hablé con Ariel para que le diera un poco más de libertad a Ignacio Saavedra para no restringirlo mucho, porque yo había jugado en esa posición en Holanda. Ahí parece que él se molestó conmigo, porque yo le di un consejo de fútbol. Después de eso, no me dio más bola”.

“Una vez Ariel habló conmigo y me dijo ‘yo no te voy a echar, pero conmigo no vas a jugar’. Un día en una charla con el plantel yo dije algo y delante de todos Ariel me dijo que no estaba de acuerdo conmigo. Ahí yo dije ‘no, estoy dando la hora, mejor salgo de acá porque no voy a jugar’. Hablé con el club y también me dijeron que Ariel no me tenía considerado. Entonces, busqué otro equipo y me conseguí un préstamo en Estados Unidos”, agregó.

Sobre su regreso, el ex volante rememoró que “cuando volví a Católica dije ‘ahora voy con todo, me lo gano’. Me quedaba un año de contrato. El primer día de la pretemporada entrené y todo bien, pero después Ariel me llamó y me dijo ‘no estás dentro de los planes, si puedes encontrar una salida lo más rápido posible, para mí mejor”.

“En la pretemporada yo me jugué la vida para que Ariel me dejara. Los dos primeros días entrené bien, pero al tercer día me mandó a correr por fuera”, concluyó.