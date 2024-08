Yann Sommer, histórico portero suizo, anunció este lunes su retiro de la selección a sus 35 años. El guardameta que debutó en 2012, dijo adiós al combinado suizo tras su participación en la Eurocopa, donde alcanzó los cuartos de final.

🧤 12 years of excellence, reliability and always good vibes

94x Danke, Merci, Grazie, Yann Sommer 🙏 pic.twitter.com/TafrCvcaiX

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 19, 2024