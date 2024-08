Emiliano ‘Dibu’ Martínez renovó este miércoles su contrato con Aston Villa y seguirá vinculado al club hasta 2029.

“El mejor del mundo. ¡Aston Villa se complace en anunciar que Emi Martínez ha firmado un nuevo contrato con el club hasta 2029”, confirmó el elenco de la Premier League.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜

Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 21, 2024