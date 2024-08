Chelsea continúa reforzándose de cara a la temporada que está en curso. Este martes oficializaron el retorno de Joao Félix, atacante portugués de 24 años.

“El Chelsea está donde pertenece. Estamos encantados de anunciar el fichaje de Joao Félix procedente del Atlético de Madrid”, confirmó el conjunto Blue.

Chelsea is where he belongs. 🏡

We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024