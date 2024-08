Comparte

Tras concretarse su retorno a Manchester City, Ilkay Gündogan utilizó sus redes sociales para despedirse de FC Barcelona, club en el que jugó una temporada.

“Después de un año ha llegado el momento de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y apasionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña”, comenzó diciendo.

“Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste. No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos”, añadió.

Por último, el volante alemán reconoció que “siempre quise jugar en el Barca y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida (…) la afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo”.