El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió el rendimiento de su equipo y en particular a Kylian Mbappé, quien no ha marcado en las últimas dos semanas. Ancelotti destacó que no es motivo de preocupación y aseguró que el delantero se está adaptando bien al equipo.

Pese a que debutó con un gol en la Supercopa de Europa, Mabppé no ha podido marcar en La Liga de España, tras dos fechas disputadas. En ese sentido, Carleto señaló en conferencia de prensa que el francés “está progresando muy bien. Cada día está mejor, ilusionado, motivado, con ganas de entrenar bien, muy humilde… Se está adaptando muy bien. El último gol que marcó Mbappé fue el 14 de agosto”.

“No ha marcado en dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos. Ni nosotros ni él. Obviamente que tiene ganas de marcar en el próximo partido, como Vinícius, pero tampoco le veo preocupado”, agregó Ancelotti.

El técnico italiano también defendió la capacidad goleadora de su equipo, que ha anotado seis goles en los tres partidos disputados hasta ahora, pese a no estar en su mejor forma.

“Mbappé, Vinícius, Rodrygo… Tenemos muchos recursos en ataque. Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles sin estar en nuestra mejor versión. No va a haber problema de goles y nunca ha pasado. A veces con delanteros muy fuertes como Cristiano y como ahora. A veces sin delanteros como el año pasado, porque todos trabajaron muy bien”, añadió.

Ancelotti también destacó la importancia de mantener un equipo compacto como clave para el éxito, asegurando que no es suficiente que los delanteros trabajen en tareas defensivas si no hay cohesión con la defensa.

“Tenemos que tener un equipo compacto. Para tenerlo es muy importante el trabajo de los delanteros y los defensas. El equipo se tiene compacto con las dos últimas líneas. Si el delantero presiona y la defensa no sale no hay equipo compacto. Si la defensa baja y el delantero no baja no hay equipo compacto. No es un tema individual o de líneas”, explicó el entrenador.

En relación con el próximo partido del Real Madrid, en el que visitarán a la UD Las Palmas, Ancelotti anticipó que será un encuentro competitivo y de alta intensidad. Además, aclaró que no planea realizar muchas rotaciones hasta después del primer parón de la temporada.

“Tenemos muchos recursos para ver el cansancio de los jugadores. La idea es no hacer muchos cambios hasta el primer parón y luego, cuando empieza la Champions League, el calendario apretará mucho más y se pensará en rotar un poco al equipo”, apuntó.

Finalmente, Ancelotti aclaró sus recientes comentarios sobre la importancia de que los jugadores avisen si se sienten cansados durante un partido, subrayando que no se trató de un toque de atención individual, sino de un tema discutido con todo el equipo.

“Es un tema que he comentado con los jugadores. No ha sido un toque de atención a nadie, como se ha interpretado. Tampoco lo fue en Mallorca. Hablé con ellos de esto porque creo que es importante, sin poner el dedo encima de alguien. Es una evaluación que estamos haciendo. Los más críticos somos nosotros para intentar buscar la mejor solución posible”, concluyó.