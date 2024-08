Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello disparó contra Pablo Milad. Los parones en el Campeonato Nacional debido a la fecha FIFA, dieron pie a los panelistas para repasar la gestión de la ANFP.

Durante el programa, Guarello indicó que “le doy un punto a Mario Salas, cuando habla de la selección. No es que no haya que priorizar a La Roja, pero el fin de semana de la fecha FIFA no hay ningún motivo para no jugar el Campeonato“.

“Si tienes un seleccionado no es razón para no jugar, si tienes dos es conversable, pero si de los 16 equipos, 14 o 13 no tienen un solo seleccionado, ¿por qué vas a suspender esos partidos? ¿Para que descansen?“, agregó.

Además, el panelista aprovechó de lanzar un dardo contra el Presidente de la ANFP, señalando que “la Copa Chile, señor Milad, fantasma Milad, el tren fantasma, comenzar a jugarla de febrero a abril en fase de grupo, cosa que los equipos lleguen al Campeonato con mucho rodaje. Con 12 partidos y los técnicos pueden decir, este jugador me sirve, este no me sirve, este lo voy a mandar a préstamo”.

“Así se hacía antes y funcionaba bastante bien, pero anda a convencer al Consejo de Presidentes que siguen en la lógica de hacerse los vivos con Warner y parece que les ha ido mal. En vez de ganar plata van a tener que pagar ellos”, sentenció Guarello.