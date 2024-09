Este miércoles se dio a conocer a los nominados al Balón de Oro 2024, premio entregado por France Football a los mejores del año en el fútbol.

Para esta entrega, por primera vez no están nominados Lionel Messi, máximo ganador del galardón. Tampoco aparece Cristiano Ronaldo, quien por segundo año consecutivo quedó l margen de los candidatos.

Los equipos con más jugadores en el listado son Real Madrid y Manchester City con siete y cinco, respectivamente. En el caso de los Merengues, fueron nominados Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo, Toni Kroos, Dani Carvajal, Federico Valverde y Antonio Rüdiger.

En los Ciudadanos, en tanto, figuran Erling Haaland, Rodrigo, Phil Foden, Ruben Dias y Cole Palmer.

Una de las sorpresas fue la inclusión de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero campeón de América junto a Argentina que milita en Aston Villa.

They're the best players of the world… here are our 2024 Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/QcmNxvPx8T

— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024