Carlos Lampe, portero de la selección boliviana, nuevamente recordó su lesión y cargó contra Eduardo Vargas por el polémico gol de La Roja el pasado martes por las Clasificatorias.

“Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada”, dijo en conversación con Olé.

“No le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol… iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión por los resultados anteriores”, agregó.

Respecto a la jugada, Lampe afirmó que “yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Y yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles”.

“Vargas no me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron”, cerró.