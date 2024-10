Comparte

Desde temprano, los más pequeños contaban los minutos para que llegara hasta la Galería de Arte Patricia Ready, ubicada en la comuna de Vitacura, el destacado futbolista español, Carles Puyol, quien por estos días se encuentra en el país participando de distintas actividades ligadas al fútbol y la educación.

También, las 20 coristas del Colegio Almendral, quienes se prepararon especialmente para la ocasión, viajando más de 50 kilómetros desde la comuna de La Pintana, para ser parte de esta histórica jornada, que las tuvo como protagonistas deleitando con sus afinadas voces a quienes llegaron aquella tarde de lluvia.

En la actividad, se relevó el importante vínculo entre Scotiabank y Fundación Nocedal, instituciones que trabajan desde el 2023 visibilizando y apoyando el desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes de la zona sur de la Región Metropolitana.

Al cierre del evento “Un gol por la educación con Carles Puyol”, el destacado futbolista español agradeció estas instancias en Chile -durante su estadía participó en la inauguración de nuevas instalaciones deportivas en Valparaíso y Viña del Mar, además de presenciar las etapas finales del torneo de fútbol escolar- donde conjugan el deporte y la educación.

“No todo el mundo se encuentra en las mismas circunstancias que yo, pero sí que es verdad que hoy en día en la sociedad todo se quiere muy rápido, hay mucha prisa, no hay paciencia, y mi consejo sería que las cosas hay que lucharlas. Yo me podría haber marchado en mis inicios, pero seguro que no hubiese sido tan feliz como fui en el Barcelona, después con la oportunidad de poder ganar tantos títulos, con el equipo de tu corazón; entonces a veces la paciencia, el trabajo y la resiliencia tienen recompensa”, reflexionó Puyol.