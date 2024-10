Comparte

Ante la polémica al interior de la selección de Uruguay, tras los dichos de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa, el técnico uruguayo Sergio Markarián analizó la situación y no se mostró sorprendido ante lo denunciado por el goleador oriental.

En conversación con Sport 890, el exentrenador de la U sostuvo que “las declaraciones iniciales de Luis Suárez son cosas que todos conocíamos, desde mi punto de vista no hubo nada nuevo. De alguna manera se van filtrando informaciones y uno va sabiendo qué va pasando y se hace la idea de que estamos en presencia de algo que todos conocemos”.

“La conducción de un entrenador pasa por distintos estilos, están los paternalistas, están los que ponen el objetivo y la impronta personal por encima de la relación, están los conciliadores, y están las propuestas de los que pretenden ser participativos en la conducción. Son distintos estilos, todos sabemos cuál es el estilo de cada entrenador; en el caso de Uruguay queda claro y se fueron dando algunas cosas”, añadió el exseleccionador de Paraguay y Perú.

El quiebre del plantel por Bielsa

Acerca de las diferentes posturas sobre el manejo de Bielsa en Uruguay, Markarián aseguró que “No soy psicoanalista y es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir; me llamaron mucho la atención las respuestas de uno de los jugadores, (que fue) prácticamente un respaldo total al entrenador. Yo prefiero tenerlos a todos contra mí antes que divididos entre ellos”.

“Espero que no haya conflicto, si hubiera divisiones no sería bueno, los liderazgos bien marcados de ‘Josema’ -José María Giménez. y Suárez no parecen confluir, eso sí me parece preocupante. Me hizo ruido porque difiere con una posición conciliadora que hablaron antes”, concluyó el estratega.

Este viernes, Uruguay visitará a Perú en el marco de la fecha 09 de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Mientras que el martes 15 de octubre recibirá a Ecuador en Montevideo.