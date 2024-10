Comparte

Uno de los grandes rivales en la carrera de Rafael Nadal fue Fernando González. Recordados son los partidos en el Abierto de Australia 2007, con victoria aplastante del chileno, o la definición de los Juegos Olímpicos de Beijing, con triunfo y medalla de oro para el español.

Por lo mismo, no es de extrañar el sentido mensaje que Mano de Piedra publicó para el mallorquín, una vez que este anunciara su retiro del tenis. “Entregó mucho, es uno de los mejores deportistas de la historia. Creo que en el tenis no hay discusión, y siento que hay que compararlo con otros deportes”, aseguró González.

“Dejó un legado gigantesco; ganar tantas veces Roland Garros, porque cuando uno gana uno, hay que sacarse el sombrero, pero él ganó 14 veces”, añadió el campeón olímpico en el dobles de Atenas 2004.

Pero el Bombardero de La Reina no se quedó ahí, y se refirió al aspecto personal de Rafa, sobre quien indicó que es “muy perfeccionista, muy humilde a la hora de trabajar, de competir y de escuchar. Es una pérdida para el deporte, pero es normal. No venía bien de sus lesiones, es una pena no volverlo a jugar y hay que quedarse con los momentos buenos que nos dejó”.

En total González y Nadal chocaron 10 veces en el circuito, con tres victorias para el tenista nacional.

¿Nadal, Federer o Djokovic?

“En mi caso lo enfrenté un montón de veces. Era súper difícil, desgastante, pero lo recuerdo con la satisfacción de haber enfrentado a uno de los mejores de la historia“, reflexionó el chileno sobre cómo fue competir ante uno de los deportistas más importantes de la historia.

Por último, ante la consulta de quién es el mejor entre Rafa, Roger Federer y Novak Djokovic, González detalló que “en los números está claro quién es. Después está el tema de gustos y es bastante subjetivo”.

“Djokovic tiene mejores números y sigue activo, pero para qué los vamos a hacer competir fuera de la cancha. Para mí dentro de la cancha fue más que suficiente todo lo que me hicieron trabajar esos tres compadres”, concluyó.

La primera vez que Fernando González se enfrentó a Rafa Nadal fue en el ATP de Stuttgart en 2003, con triunfo para el chileno, mientras que el último choque fue en los cuartos de final del US Open 2009, donde Nadal dejó en el camino al chileno, para luego caer en las semis ante Roger Federer.