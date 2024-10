Comparte

El Presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue categórico con la chance de que Carlos Palacios pueda jugar con Colo-Colo ante Unión La Calera. El mandamás aseguró que el volante está imposibilitado de disputar el duelo pendiente con el Cacique.

En conversación con los medios, Milad señaló que “el artículo 5, inciso 1, de FIFA, prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar, y eso le impide cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora, porque se considera que cuando termina el partido, o sea, hasta cinco días, no podrá jugar por su equipo”.

Con estas declaraciones, el cabecilla del ente rector del fútbol chileno implicitamente indica que Palacios no podrá jugar este fin de semana ante Palestino.

Además, Milad indicó que “la liberación es una petición personal del jugador, no directamente, a veces se liberan los jugadores por lesión, como fue lo de (Esteban) Pavez, que estaba enfermo, por ejemplo. Pero en este caso fue una solicitud directa del jugador”.

“No puede jugar. No me consta que haya querido jugar por Colo-Colo. Pero no jugó, y ese es el hecho que nos importa a nosotros”, sentenció el Presidente de la ANFP.