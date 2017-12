Desempleo llegó al 6,5%, con leve aumento de 0,3 puntos en 12 meses

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación del trimestre móvil septiembre-noviembre 2017 fue 6,5%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y una disminución de 0,2 pp. con respecto al trimestre anterior.

El movimiento anual positivo de la tasa de desocupación se explicó por el aumento de 2,1% de los Ocupados, en menor cuantía que el incremento de 2,4% de la Fuerza de Trabajo.

A su vez, el crecimiento de 6,2% de los Desocupados generó una mayor presión en el mercado laboral, al tiempo que las tasas de participación y ocupación se expandieron 0,4 pp. y 0,2 pp., situándose en 60,0% y 56,1%, respectivamente.

Por sector económico, el alza de los Ocupados fue explicada por Enseñanza (8,4%), Administración Pública (5,8%) y Actividades de Salud (5,0%). En contraste, hubo disminuciones en Comercio (-1,5%), Agricultura y Pesca (-1,4%) y Actividades Artísticas (-7,3%).

Según categoría ocupacional, el aumento anual de los Ocupados fue consecuencia de Trabajadores por Cuenta Propia (4,5%) y Asalariados (1,3%), estos últimos incididos por el crecimiento de mujeres (4,1%).

También incidieron, en menor medida, Empleadores (6,4%) y Personal de Servicio Doméstico (2,2%). Familiar no Remunerado fue la única categoría que descendió (-8,4%).

La población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactiva tuvo un alza de 0,9% en doce meses, liderada principalmente por hombres y por Inactivos habituales.

La tasa de desocupación femenina fue 6,9%, con un alza de 0,2 pp. en doce meses, debido a que el incremento de 3,0% de las Ocupadas fue menor al alza de 3,2% registrada por la Fuerza de Trabajo, al tiempo que las Desocupadas aumentaron 5,7%. Cabe destacar que la tasa de participación femenina registró el mayor valor desde el trimestre enero-marzo 2010, ubicándose en 49,1%.

A su vez, la tasa de desocupación masculina alcanzó 6,2%, variando 0,3 pp. en doce meses, como consecuencia del aumento de 1,4% de los Ocupados, menor al crecimiento de 1,7% de la Fuerza de Trabajo. En tanto, los Desocupados se expandieron 6,6%.

La tasa de desocupación con Iniciadores Disponibles fue 6,7%, creciendo 0,2 pp. anualmente. La tasa de presión laboral se estimó en 12,5%, evidenciando un alza de 0,5 pp. en doce meses, explicada por los Ocupados que Buscan Empleo y por los Desocupados.

Según horas habitualmente trabajadas a la semana, la mayor incidencia en el aumento anual de los Ocupados provino de la jornada completa (45 horas), que registró un incremento de 4,8% en doce meses.

En los Ocupados a tiempo parcial, el incremento de 1,8% fue causado exclusivamente por los Ocupados a tiempo parcial involuntario, que aumentaron 4,8% en doce meses, al tiempo que su participación respecto al total de Ocupados fue 10,4%, incrementándose 0,3 pp.

La principal razón reportada para no trabajar más horas fue que “la empresa no dispone de más horas de trabajo o no hay más trabajo”, que creció 6,7%.