Ministro Eyzaguirre confirma que Chile no se retirará del Banco Mundial

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, confirmó que Chile no se retirará del Banco Mundial, tal como adelantó ayer el titular de Economía, Jorge Rodríguez, tras la supuesta manipulación del ranking de competitividad Doing Business que habría perjudicado a nuestro país ante los inversionistas.

Eyzaguirre dijo que una salida de Chile del Banco Mundial sería “una sobrerreacción”, y afirmó que la presunta manipulación del índice por parte del economista que lo elabora, el boliviano Augusto López-Claros, “no es institucionalmente culpa del Banco Mundial, todos los procedimientos son perfectibles”.

Añadió que “nosotros hemos tenido una relación estupenda con el Banco Mundial, pero en este caso lo cortés no quita lo valiente y si hay en este caso en particular procedimientos que no son satisfactorios, desde nuestro punto de vista de su transparencia, haremos con fuerza llegar la voz de Chile”.

Además se mostró de acuerdo con los dichos del canciller Heraldo Muñoz, sobre los efectos irreversibles del daño causado a la imagen del país. “Cuando usted tiene un deterioro en el ranking eso va a incidir en la perspectiva de los inversionistas y los efectos que pudo haber tenido en el pasado respecto a la disposición de invertir en Chile es un costo hundido por así decirlo, y en ese sentido sí es irreversible”, dijo.

“Esto es un costo hundido, ya se produjo, espero que si se mejoran los procedimientos para que esto sea más transparente, este episodio pueda terminar sirviendo para que mejoremos nuestra economía”, añadió.

Eyzaguirre también negó que el Gobierno esté aprovechando políticamente este episodio, sino que está defendiendo los intereses nacionales.

“Quienes quieran hacer interpretaciones que las hagan, pero si el gobierno hubiera sido de un signo distinto y hubiera aparecido esto, ¿usted cree que no hubieran reaccionado inmediatamente defendiendo los intereses de Chile? Obviamente que sí”, expresó.

Finalmente, conformó que el embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés, solicitará al directorio del Banco Mundial que se reunirá mañana, “una revisión de los procedimientos y una investigación a fondo respecto de si los particulares componentes del índice pudieron ser objeto de influencias indebidas “.