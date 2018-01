Ministro Eyzaguirre por manipulación del Banco Mundial: "Hay un espacio grande de discrecionalidad"

Aseguró que debe defender los intereses de Chile.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, conversó con un medio nacional sobre la alteración que hubo en el ranking “Doing Business” que realizó el Banco Mundial.

“Lo que ocurre es que la forma en que se producen innovaciones en este índice son un poco sorpresivas. Si bien los nuevos elementos a considerar son sometidos a paneles de consulta, cuál en particular se introduce y sobre todo el timing con que se hace deja mucho que desear porque hay mucho espacio de discrecionalidad para los que manejan este índice”.

El encargado de las finanzas públicas indicó que Chile no ha “empeorado”, agregando que “lo que pasa es que se meten nuevos indicadores que no conocíamos en los que otros países pueden haber hecho mejoras, entonces se puede caer en el ranking no porque lo haya hecho peor, sino porque otros se han adelantado en otras medidas que no se conocían”.

“Hay un espacio grande de discrecionalidad, entonces por lo menos es posible que quienes realicen este índice por objetivos personales o del más diverso tipo introduzcan nuevas variables que beneficien o perjudiquen a países que posiblemente ellos valores más o menos. Eso es lo que no es correcto”.

Por último comentó que la Presidenta Michelle Bachelet le dio la instrucción de “defender los intereses de Chile”, ya que “no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y que eventualmente son porosas, hay influencias indebidas”.