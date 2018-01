Economista jefe del Banco Mundial se retracta de sus dichos sobre caída de Chile

Paul Romer, Jefe del Banco Mundial y el mismo que señaló que Chile había sido perjudicado por la revisión metodológica del ranking de competitividad se retractó de sus dichos.

“En una conversación con un periodista hice comentarios sobre el informe Doing Business que dieron la impresión de que sospechaba de una manipulación política o de parcialidad. Esto no fue lo que quise decir o pensé que dije. No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business ni en ningún otro informe del Banco”, afirmó Romer en su blog.

“Lo que sí quería decir es algo que muchos de nosotros en el Banco creemos: que podríamos hacer un mejor trabajo al explicar lo que significan nuestros números”, aclaró.

“En la producción del informe Doing Business, cambiamos nuestros métodos por razones sólidas. Estos cambios fueron cuidadosos. Pero cuando implementamos los cambios, podríamos haber explicado más claramente por qué, por ejemplo, cayó el ranking de Chile”.

“Por supuesto, siempre habrá espacio para explicarnos más claramente. “Lamento que en mi intento de promover la claridad, yo mismo no haya sido claro”, afirmó.