En Chile hay 1.992.578 microemprendedores, la mayoría (87%) por cuenta propia

En Chile existen alrededor de 1.992.578 microemprendedores, formales o informales, de los cuales el 17% corresponde a empleadores y el 83,0%, a trabajadores por cuenta propia, de acuerdo a la V Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2017, realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El estudio, que desde el año 2013 se realiza en formal bianual, tiene como objetivo la caracterización de los microemprendimientos que se desarrollan en el país, para conocer las limitaciones y los elementos facilitadores que influyen en el desarrollo de sus actividades.

Según el estudio, se entiende por microemprendimientos aquellas actividades o negocios que cuentan con 10 o menos trabajadores (incluyendo a los dueños), pudiendo ser realizadas por empleadores o por cuenta propia.

Asimismo, el estudio permite profundizar el análisis de la situación de formalidad e informalidad de los microemprendedores y de su unidad económica, pudiendo complementar los indicadores de informalidad laboral recientemente publicados por el INE. Un microemprendedor califica como formal si su negocio está registrado en el SII.

En Chile, el 60,8% de los microemprendimientos es liderado por hombres y el 39,2%, por mujeres. A su vez, del total de mujeres microemprendedoras, el 87,3% corresponde a trabajadoras por cuenta propia y solo un 12,7% a empleadoras.

En el caso de los hombres microemprendedores, un 19,7% corresponde a empleadores y un 80,3% a trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a las motivaciones para emprender, el 57,9% de las personas microemprendedoras comenzó su negocio por necesidad, mientras que un 30,3% lo hizo porque surgió una oportunidad. Sobre las demás motivaciones, la tradición familiar tuvo más prevalencia en los hombres (11,9%) que en las mujeres (7,8%).

Del total, solo un 20,5% de quienes realizan microemprendimientos ha recibido algún tipo de capacitación dentro de los últimos cinco años para realizar su actividad.

Entre quienes sí recibieron, el 32,8% la financió gracias a programas de capacitación de instituciones de Gobierno (excluido Sence, cuya participación es de un 6,6%), mientras que un 30,8% lo hizo con recursos propios. Entre las razones para no haber recibido capacitación predominan no saber dónde acudir (29,9%) y la falta de interés (20,9%).

El 40,0% de las personas microemprendedoras realiza cotizaciones por concepto de salud, en tanto que solo el 26,9% cotiza en AFP. A su vez, un 50,4% de quienes cotizan en salud lo hace todos los meses utilizando los ingresos del negocio, mientras el 49,9% de los cotizantes en AFP lo realiza bajo las mismas condiciones.

Del total de microemprendimientos a nivel país, las ramas de actividad económica donde se concentra la mayor cantidad de éstos son Comercio (28,8%), Servicios (24,1%) e Industrias manufactureras (14,6%).

Las ganancias netas generadas por estos microemprendimientos se concentran, principalmente, en los tramos de menores ingresos: mientras el 48,8% genera hasta $257.500 mensuales, solo el 4,2% supera los $2.250.000.

Si consideramos solo a las mujeres, esa diferencia es incluso mayor: el 68,2% obtiene ingresos netos hasta $225.000 mensuales, mientras apenas el 2,6% genera ingresos netos más allá de $2.250.000.

En cuanto a la situación de formalidad de los microemprendimientos, el 52,2% son informales, es decir, no ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos, mientras que el 38,2% lo ha hecho como persona natural y un 9,5%, como persona jurídica.

Además, en cuanto a los registros contables que lleva la unidad económica, el 50,2% de los emprendedores señala que su negocio no cuenta con ningún tipo de contabilidad, 33,2% señala que cuenta con una contabilidad completa y el 16,4% lleva la contabilidad por medio de registros personales.

En relación al empleo generado por los microemprendedores, se aprecia que el 67,9% trabaja por cuenta propia sin ayudantes o socios, un 17,0% trabaja como empleador y un 15,1% lo hace por cuenta propia con al menos un ayudante o socio.

A su vez, del total de microemprendedores que se clasifica como empleador, un 37,5% de ellos tiene sólo una persona empleada de manera permanente, mientras que un 37,7% cuenta con tres o más trabajadores permanentes en su negocio.

La mayoría de los microemprendedores cuenta con niveles educacionales básico (28,4%) y medio (43,1%), mientras que el 14,4% posee educación superior completa. En términos de edades, un 49,1% de ellos tiene entre 45 y 64 años, un 18,6% tiene entre 35 y 44 años y el 16,8% tiene 65 o más años.

Al analizar la situación crediticia, se observa que el 76,2% de quienes realizan un microemprendimiento nunca ha solicitado un préstamo o crédito bancario para su negocio. Entre las razones aludidas para no acceder a estos, el 39,1% declaró que no lo necesita y el 21,7% señaló que no les gusta pedirlos.

Al momento de iniciar su actividad, los ahorros o recursos propios fueron la principal fuente de financiamiento del 58,1% de los microemprendedores, mientras el 16,1% señaló utilizar algún tipo de préstamo o crédito bancario como medio principal de financiamiento.

Del total de microemprendedores que emplearon uno o más trabajadores, un 66,5% lo hizo con una mayor prevalencia de acuerdos de palabra, mientras que un 18,2% lo hizo con acuerdos escritos.

Según sexo, el 71,5% de las mujeres microemprendedoras tiene una mayor prevalencia de acuerdos de palabra con sus trabajadores, en tanto que en los hombres dicho grupo representan al 63,9%.

Según la encuesta, las regiones que tienen una mayor proporción de trabajadores por cuenta propia, dentro del total de microemprendedores, son Coquimbo (87,7%), Los lagos (87,2%) y La Araucanía (86,1%), las que presentan niveles por sobre el promedio nacional. La región con menor proporción de estos trabajadores es Magallanes, con un 63,8%.

En relación a la informalidad de los microemprendimientos, se puede apreciar que las regiones con mayor porcentaje de microemprendedores no inscritos en el SII son La Araucanía (66,4%), Coquimbo (63,0%), Los Ríos (58,8%) y Los Lagos (58,0%). Por otra parte, la Región de Magallanes tiene el menor porcentaje de microemprendedores no registrados ante el SII (32,4%).