Cristián Echeverría y endeudamiento de los chilenos: "Hay que hacer una metodología del manejo de las platas"

“Hay algunas recomendaciones para enfrentar marzo. Hay que hacer una estrategia del año, planificar los gastos y no gastar impulsivamente. Es un momento en que yo recomendaría aprovechar el impulso de la necesidad de los gastos para hacer una metodología del manejo de las platas”.

“Lo recomendable es saber lo que se tiene, en el caso de los útiles escolares, qué cosas se pueden usar, qué es lo que falta. Cuando eso se diagnostica ahí recién hay que ir a escoger y no aceptar las ofertas que llegan, que aveces involucran más de lo que se necesita”.

“Mucha gente firma lo que les ofrecen. Siempre he sido partidario de no tomar lo que se ofrece, no porque sea malo, simplemente porque lo básico de una economía de mercado es que uno busque el precio mas barato para la misma calidad y característica de lo que esté comprando”.