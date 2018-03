Eyzaguirre por Imacec de 3,9%: “Economía chilena vuelve a mostrar su potencial”

“La economía chilena vuelve a mostrar su potencial”, aseguró hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, al comentar el crecimiento de 3,9% que arrojó el Imacec en enero, según informó el Banco Central.

Junto con manifestar su satisfacción por el desempeño económico del primer mes del año, Eyzaguirre valoró que las estimaciones preliminares del PIB del cuarto trimestre del año pasado, dan cuenta de una cifra en torno a 3% y algo más las estimaciones privadas para el primer cuarto de 2018.

En síntesis, el secretario de Estado sostuvo que “la economía no sólo se ha desplegado en los últimos dos trimestres de este gobierno a velocidades similares a las que tenía cuando recibimos el gobierno en el año 2014, sino que incluso son superiores, lo que sin duda alguna es una muy buena noticia para la familia chilena”.

De acuerdo con el titular de las finanzas públicas frente a estos positivos resultados económicos, y ya pasada la elección, hay que ponerse serios para evaluar las cifras. En ese sentido instó a revisar el desempeño que tuvieron desde fines de 2013 las economías exportadoras de commodities y cómo están ahora.

“El nuevo gobierno, más allá de la propaganda que pueda implicar el atribuirse méritos de cosas que la verdad vienen desde afuera, tendrá que trabajar duro porque donde se va a jugar el partido va a ser en la capacidad, desde luego de mantener buenas expectativas, mucha confianza, pero en hacer acciones concretas en torno a estas áreas que les estoy planteando como la educación de alto nivel y la exportación de servicios”, dijo.

Con todo, el secretario de Estado informó que el gobierno elevará las proyecciones de crecimiento para el presente año, posiblemente por sobre 3%.

Asimismo, precisó que subirán las estimaciones de consumo, inversión y precio del cobre frente a las mejores perspectivas del escenario internacional, “lo que permitirá que este episodio de crecimiento relativamente más bajo y de mayor endeudamiento fiscal comience a quedar atrás. Posiblemente los resultados fiscales de este año podrán ser mejor de lo que proyectábamos en diciembre último”, puntualizó.

El titular de Hacienda manifestó que “las chilenas y chilenos podrían tener aspiraciones de crecimiento todavía algo superiores, pero para nuestro nivel de ingresos, cifras de 4% hacia arriba son cifras muy buenas, ya no vamos a tener crecimientos de 6% de los años pretéritos, porque es lo que normalmente ocurre cuando las economías llegan a este nivel de desarrollo”.

Agregó que “son cifras que si bien es cierto no están a pleno potencial todavía, ya se están acercando. El gran desafío es mantener estos crecimientos de 4% o algo más en los siguientes años. Y eso sin duda alguna que será una tarea ardua”.

Con respecto a los desafíos en materia de crecimiento para los próximos años, el ministro dijo que “tenemos que tener presente que esta cifra del orden de 4% se da en un contexto de una economía mundial que se recupera, aunque no ha llegado todavía a los niveles de crecimiento que tuvo en el pasado, a precios de materias primas que se recuperan, pero todavía tenemos el cobre a poco más de US$3. No son los súper booms de US$4 que tuvimos en el pasado. Por tanto, simplemente más de lo mismo no nos va a resultar”.