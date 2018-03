Pablo Castillo, director de empresas: “Todas las compañías están obligadas a innovar”

En conversación con Faro Económico, los emprendedores y empresarios Iván Vera y Pablo Castillo se refirieron a innovación, competitividad y cifras de exportaciones chilenas.

“Todas las compañías están obligadas a innovar. La innovación no solamente la hacen los Jeff Bezos o los Mark Zuckerberg de este mundo, también las empresas medianas y pequeñas pueden innovar”, aseguró Castillo. “Es un tema de liderazgo. Si los líderes no están convencidos de que la innovación es pertinente y urgente para la compañía, esa compañía no va a innovar, no puede”, complementó Vera.

Sobre cifras de exportaciones chilenas durante los últimos años, Vera explicó que “en 2017 Chile exportó USD68.306 millones, evidentemente minería incluido. En 2007 Chile exportó USD68.295 millones, o sea, en 10 años nuestras exportaciones crecieron 0,016%”. Asimismo, agregó que “Chile tiene que pensar radicalmente distinto, para el año 2027, estar en USD140.000 millones en exportaciones y no en los mismos USD70.000 millones que tenemos hoy”.