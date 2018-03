Rodrigo Abumohor, empresario: “Las pymes necesitan financiamiento más ad hoc para los ciclos de sus propios negocios”

En conversación con Faro Económico, el empresario Rodrigo Abumohor y el Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones, analizaron la situación de las pymes y el problema de acceso a financiamiento.

Abumohor aseguró que “las pymes necesitan financiamiento más ad hoc para los ciclos de sus propios negocios. Si te pagan a 30 o 45 días en vez de 180 o 210, eso cambia tus flujos de caja. Cuando no tienes flujos de caja suficiente como para poder cumplir tus obligaciones a fin de mes y tienes que recurrir a financiamiento externo, que más encima para las pymes es caro, entonces te quedas sin negocio”.

El empresario agregó que el “financiamiento muchas veces es una moneda de cambio a la falta de creación de valor o a la falta de poder negociador frente al cliente a quien le vendes. Pienso que la solución va por ayudar a las pymes a tener modelos de negocios que generen más margen. Una alternativa es que las grandes compañías, que tienen gente muy capacitada en sus gerencias, puedan ayudar a las pymes, meterse en el negocio de las pymes”.

Una mirada algo distinta entregó Briones, al comentar que “aunque parezca paradojal, creo que el principal paso para ayudar a la pyme es no ayudarla tanto. Para que no se entienda mal, creo que hay que ayudarla, porque es fundamental potenciar emprendimiento. Me parece fundamental tener una regulación mucho más flexible”.