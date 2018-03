Axel Kaiser: "La disciplina fiscal no se ha perdido, pero se ha deteriorado claramente"

En conversación con Faro Económico, Axel Kaiser y Guillermo Larraín analizaron la política fiscal, entre otros temas.

Guillermo Larraín comentó que “estoy por fortalecer y mejorar lo que hay. Lo importante es que sea transparente”.

Sobre la disciplina fiscal, Kaiser aseguró que “es evidente que no se ha perdido, pero se ha deteriorado claramente. El gobierno de la Nueva Mayoría fue sumamente irresponsable al prometer reformas con recaudaciones que no se cumplieron, al comprometerse en gastos que hoy hay que solventar, duplicaron la deuda pública en cuatro años, nos bajaron el ranking crediticio. Obviamente que no siguió la trayectoria de responsabilidad de los gobiernos anteriores”.