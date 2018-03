“De Menos a Más”: Nicolás Eyzaguirre en el ojo del Huracán

Criticar una reforma tributaria sin saber con exactitud su contenido, no es del todo un buen antecedente para asegurar que los análisis que se hagan de esta propuesta serán los más acertados y no tener una trayectoria del todo impecable como secretario de estado para un sector de nuestro país; ponen en el ojo del huracán al ex Ministro de los presidentes Lagos y Bachelet.

En Directo al Grano, los panelistas Juan José Santa Cruz, ex ministro de Hacienda y Pablo Veloso, presidente de Fundación Chile 21; con contrapuntos importantes en distintos temas de actualidad. Hoy convergieron en una mirada, criticar la crítica que el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre realizó a la Reforma Tributaria.

Juan José Santa Cruz abrió los fuegos contra Eyzaguirre asegurando que los análisis sobre estos temas deben ser serios, claro, cuándo la autocrítica está presente



En tanto; Pablo Veloso arremetió afirmando que es delicado y lo que más le preocupa es que el debate comenzará muy rápido sin conocer las propuestas

Para finalizar Veloso reforzó que no se puede criticar una Reforma de la que sólo se conoce un aspecto, y que además fue presentado por Sebastián Piñera en periodo de campaña.