Osvaldo Rosales en Faro Económico: “Tenemos un Estado miope”

Los panelistas Patricio Rojas y Osvaldo Rosales analizaron la modernización del Estado, sus fallas y desafíos.

Rojas aseguró que “todo el mundo habla de que la modernización del Estado pasa por digitalizar todo. Yo diría que ésa es la parte más simple. El Registro Civil modernizó su plataforma y eso generó más eficiencia, el Servicio de Impuestos Internos también lo ha hecho. Estamos en un mundo digital, por lo tanto todos los trámites en el Estado tienen que ser digitales. Eso es un elemento”.

El economista agregó que “pasa también por simplificar el Estado. Hoy tenemos un Estado inmensamente grande. Hay que darse cuenta que si uno quiere digitalizar todo, tiene que tener infraestructura para eso. Y éste es un país que ha dejado de invertir en materia de infraestructura en telecomunicaciones”.

Rosales, por su parte, afirmó que “tenemos un Estado archipiélago; sus componente, ministerios y agencias no dialogan entre sí. Tenemos también un Estado miope, no tiene visión a largo plazo, es sectorialista, sólo funciona en términos de los sectores pero no tiene capacidad de articular una visión más amplia, y es extremadamente centralista. Superando estas fallas podemos ir avanzando hacia el tipo de Estado que queremos”.