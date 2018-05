Gobierno anuncia Plan de Austeridad II

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció este viernes la segunda fase del Plan de Austeridad.

De acuerdo al jefe de cartera, este ahorro sería de cerca de US$ 1.150 millones y cerca de US$4.600 millones para el periodo 2018-2021.

La cifra representa “la media anual un 1,6% del presupuesto para el 2018 aprobado por el congreso”.

Este plan se aplicará “de forma pareja para todos los ministerios y servicios”, además de incluir a algunos programas fiscales específicos.

Entre estos se agregan “en particular rebajas en conceptos de gastos de soporte, principalmente en bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, como computadores, automóviles, equipamiento de oficinas, etc, y en menor medida, programas mal evaluados”.

El ministro aseguró que “ningún programa que esté bien evaluado será afectado”.

El plan esperan priorizar la educación de la primera infancia, entre los 2 y los 4 años, además de disminuir las listas de espera en salud y financiar parte del déficit operacional de los hospitales.

Además, el objetivo del ahorro sería avanzar en el acceso de salas cunas para trabajadores y el financiamiento de la gratuidad de los estudiantes de educación superior de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Por último, anunció que la próxima semana enviarán el proyecto de ley de consejo fiscal asesor autónomo.