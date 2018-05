Las positivas proyecciones para Chile con el alza del cobre

En su presupuesto anual para el año 2018, Codelco proyecta un período con números positivos, de acuerdo a un documento dado a conocer por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que fue aprobado el 8 de marzo -durante el gobierno anterior-, según informa hoy el diario La Tercera.

El decreto fue elaborado en diciembre del año pasado, fue firmado por la exmandataria Michelle Bachelet, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y la extitular de Minería, Aurora Williams. El documento establece los principales lineamientos respecto de los movimientos de caja de la estatal, de acuerdo con un precio del cobre estimativo y otros factores como la inflación o el tipo de cambio.

Así, en el caso de la corporación la estimación de precio del cobre es de US$ 2,88 por libra, mientras que para el tipo de cambio se proyecta un dolar por $650.

Considerando todos estos supuestos, la minera Codelco estimó que sus ingresos de explotación o ventas pueden alcanzar los US$ 12.933 millones. Sus costos, en tanto, alcanzarían los US$ 9.545 millones. Con estos números, los resultados antes de impuestos de la compañía serían de US$ 2.380 millones.

Por otra parte, “los excedentes de beneficio fiscal, programados en la mensualización del Presupuesto anual(…) deberán ser ingresados mensualmente por Codelco Chile en Tesorería General de la República”, explica en el documento.