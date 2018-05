Hermann von Mühlenbrock, ex presidente de Sofofa en Faro Económico: “La empresa privada genera riqueza”

El ex Presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock junto al Presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, se refirieron a la labor y a los desafíos del empresariado.

“Hay un gran desafío del empresariado de insistir con fuerza en la importancia y necesidad de tener empresas privadas que generen valor para toda la sociedad, y cada vez más con principios y valores éticos muy fuertes. La empresa privada genera riqueza”, afirmó von Mühlenbrock.

A esto agregó que “nosotros hacemos una actividad digna, que genera valor y riqueza, con respeto a nuestra gente, con respeto a los trabajadores, no cometiendo fallas. La gran mayoría del empresariado es gente honesta, gente que se saca la mugre trabajando, gente que se levanta temprano”, continuó el ex timonel de la Sofofa.

Por su parte, Andrés Santa Cruz aseguró que “lo más importantes es que la gente se dé cuenta de que cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de pequeños empresarios, no estamos hablando de grandes corporaciones. Está claro que el demonizar la empresa privada es porque algunos no ven que tengan oportunidades en la empresa privada, y ven que el Estado es la oportunidad de ellos de poder desarrollarse porque es más cómodo, tienen guaterito y no corren riesgo”.

“En la mediana y en la gran empresa todavía tenemos un defecto. Creo que el gerente o el dueño debe dedicar más tiempo a su gente, a contar su negocio, a abrir sus cifras”, puntualizó von Mühlenbrock.