Bitrán reconoció no citar a ex ministro Barraza para aprobar acuerdo Corfo-SQM

Un intenso debate se ha sostenido durante esta tarde en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, instancia a la que llegó el ex vicepresidente de Corfo, Jorge Bitrán, para responder a las consultas de los parlamentarios respecto al detalle del acuerdo formulado por el organismo público y la empresa SQM. Esto, tras el retorno de los hermanos Ponce Lerou como “asesores estratégicos”.

Uno de los momentos más álgidos que se vivió en la jornada, fue cuando Bitrán pidió respeto a los diputados René Alinco (PPD) y Daniel Núñez (PC), quienes le exigieron en duros términos dar los nombres de los legisladores, ex Nueva Mayoría, que lo habrían presionado para no dejar de lado a Ponce Lerou de las operaciones de Soquimich.

Al respecto, el parlamentario comunista hizo uso continuo de su cuenta personal de Twitter, en la que señaló que “Bitrán sigue sin dar nombres sobre quienes lo presionaron y en plena comisión recuerda que pidió querella contra mí y el ministerio de Hacienda. Las amenazas de Bitrán no me acallarán para denunciar la trama de corrupción de Soquimich”.

Por el mismo medio, Núñez señaló que Bitrán reconoció que no citó al titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza (también PC), a la sesión del consejo de ministros que aprobó el acuerdo Corfo-SQM.

Semanas atrás, el mismo diputado Núñez acusó que no se habría citado a Barraza, con la intención de impedir que la autoridad expresara su opinión disidente al nuevo contrato alcanzado con la minera.

Previamente, el ex vicepresidente de Corfo, frente a las consultas de porqué no se incluyó una cláusula que marginara a Julio Ponce Lerou de retornar a SQM, éste manifestó que como en Chile “existe libertad de trabajo”, no era posible limitar su participación en la compañía, añadiendo que el corazón del acuerdo era que el empresario saliera de manera definitiva de su administración.