Alejandro Alarcón, economista: “Nueva Mayoría quiere volver al poder y por eso le va a negar la sal y el agua a este gobierno”

En conversación con Trío, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, se refirió al proyecto de modernización de la reforma tributaria. “Me parece una buena pieza de modernización desde la perspectiva de lo que más necesita este país: crecimiento e inversión”.

“Si no hay crecimiento, no va a haber más equidad. Ése es el tema que la Nueva Mayoría -en la época de la Presidenta Bachelet- dejó de lado. Dejaron de lado el crecimiento y al final no pudieron cumplir lo que ellos mismos prometían, la mayor equidad”.

Por otra parte, el economista aseguró que “es bastante penoso que en este país, por motivos políticos, la gente no tenga al menos el salario mínimo corregido. Creo que la Nueva Mayoría quiere volver al poder y por eso le va a negar la sal y el agua a este gobierno”, finalizó Alarcón.